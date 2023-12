Sanità: policlinico Gemelli, Angelo Santoliquido eletto presidente Collegio italiano Flebologia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il professor Angelo Santoliquido, direttore della Uosd Angiologia e diagnostica vascolare non invasiva di Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs e docente di Medicina Interna, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, campus di Roma, è stato eletto Presidente del Collegio Italiano di Flebologia per il triennio 2024-2026. Il Collegio Italiano di Flebologia riunisce le principali associazioni e società scientifiche di flebologia e linfologia italiane e la sua mission è quella di portare sotto la luce dei riflettori le patologie flebologiche, facendo awareness tra il pubblico, ma anche richiamando l’attenzione delle autorità sanitarie e delle istituzioni su una serie di argomenti inerenti a questo campo, dal riconoscimento della figura professionale del flebologo, alle problematiche connesse alla rimborsabilità. Tra i compiti del Collegio, infine, anche quello di redigere linee guida scientifiche inerenti alle malattie delle vene. (segue) (Com)