Sanità: policlinico Gemelli, Angelo Santoliquido eletto presidente Collegio italiano Flebologia (2)

- Il "mercato" delle vene varicose: molto vivace e poco regolamentato. "La malattia venosa – ricorda il professor Santoliquido - nelle sue diverse sfaccettature interessa il 60 per cento della popolazione italiana; si va da problemi che sconfinano con la medicina estetica, come i capillari, alle vene varicose, a temi di grande rilevanza anche per la vita, come la patologia trombo-embolica venosa. I numeri delle patologie flebologiche sono dunque enormi e generano un grande mercato. Ma per occuparsi di queste problematiche in modo adeguato servono adeguate competenze, date da conoscenze mediche, chirurgiche e di fisiopatologia della malattia. Il medico deve conoscere le conseguenze derivanti dalla progressione della malattia venosa nel tempo e quindi proporre ai pazienti anche opportuni esami diagnostici e terapie. Non solo per alleviare i sintomi, ma anche per evitare complicanze quali tromboflebiti e ulcere varicose e per evitare la progressione della malattia". (segue) (Com)