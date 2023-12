Sanità: policlinico Gemelli, Angelo Santoliquido eletto presidente Collegio italiano Flebologia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come si correggono senza bisturi varici e insufficienza venosa. I trattamenti di correzione del problema venoso, in caso di vene varicose, sono diventati sempre meno invasivi negli ultimi anni e si ricorre dunque meno di frequente ai classici interventi di chirurgia vascolare di flebectomia mediante stripping. "Oggi – spiega il professor Santoliquido - si ricorre sempre più ai trattamenti di tipo ablativo, che non rimuovono le vene, ma le chiudono, escludendole e facendole scomparire. Questo può essere ottenuto con la sclero-mousse (iniezione di una sorta di schiuma che chiude la vena interessata dall’interno), con la termoablazione a radiofrequenza o con il laser; infine si può procedere ad una chiusura chimica iniettando nella vena una sorta di colla". (segue) (Com)