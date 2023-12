Sanità: policlinico Gemelli, Angelo Santoliquido eletto presidente Collegio italiano Flebologia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio – spiega il professor Santoliquido - non esiste la visita flebologica, che dunque non viene rimborsata. Esiste la visita angiologica, ma non quella flebologica. È questo un problema che abbiamo discusso di recente anche nell’ambito di un incontro scientifico a Palazzo Falletti, alla presenza del dottor Andrea Piccioli (Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità), del dottor Francesco Vaia (Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute), della senatrice Elena Murelli, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulle malattie cardio e cerebro-vascolari e al quale ha preso parte anche il dottor Giuseppe Fioroni, vice-presidente dell’Istituto Toniolo. Sempre nel Lazio inoltre, un altro problema è rappresentato anche dai rimborsi attribuiti agli interventi sulle vene che sono del tutto inadeguati e insufficienti anche solo per coprire le spese. Questo porta nella nostra Regione a limitare l’offerta nel pubblico di questi interventi, e questo rischia a sua volta di generare una migrazione sanitaria verso altre Regioni". (segue) (Com)