Sanità: policlinico Gemelli, Angelo Santoliquido eletto presidente Collegio italiano Flebologia (5)

- Una formazione doc in diagnostica vascolare periferica. L’impegno del gruppo dell’Angiologia di Fondazione Policlinico Gemelli Irccs non è solo nel campo delle società scientifiche e di politica sanitaria, ma investe anche tutto il settore della formazione. "Con la Siumb (Società Italiana di Ultrasonografia in Medicina e Biologia), la società italiana più importante nel campo dell’ecografia – spiega il professor Santoliquido - abbiamo stipulato un accordo per portare avanti qui al Gemelli un corso teorico-pratico sul vascolare periferico (studio eco-Doppler delle carotidi e degli assi arterioso-venoso degli arti inferiori e superiori) che rilascia un attestato abilitante per aprire e lavorare in un ambulatorio ecografico. È l’unica scuola pratica di questo tipo nel Lazio, insieme a quella dell’Ospedale di Viterbo; in tutto il centro-sud Italia, oltre a queste due scuole nel Lazio ce n’è solo un’altra a Napoli. Si tratta di un corso intensivo di quattro settimane, per il quale prendiamo al massimo due persone per volta per seguirle davvero da vicino". (Com)