Cgil: Landini, domani a Bruxelles per inaugurazione ufficio europeo del sindacato (2)

- Il giorno seguente, mercoledì 6 alle ore 13:30 è in programma la firma per il rinnovo del protocollo di collaborazione tra la Cgil e il sindacato francese Cfdt. Nella due giorni di Bruxelles, nell’agenda del segretario generale della Cgil, sono previsti numerosi altri impegni. Martedì 5, Landini incontrerà alle 12:30 il Commissario europeo per gli affari economici e monetari, Paolo Gentiloni, presso il Palazzo Berlaymon; alle 14.00 l’Eurodeputata, Irene Tinagli, presso il Parlamento Europeo. Il giorno successivo, mercoledì 6, il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parteciperà ai lavori del Comitato Esecutivo Ces, dove alle 14:30 è previsto l’intervento di Enrico Letta.Al centro dei lavori del Comitato Esecutivo Ces, anche la manifestazione dei sindacati europei che si terrà a Bruxelles il prossimo 12 dicembre e che vedrà la partecipazione di una numerosa delegazione della Cgil guidata da Maurizio Landini. (Res)