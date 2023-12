Torino: gli appuntamenti di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- PiemonteOre 9, Alba (Cn), corso Europa 2, il presidente Cirio partecipa all’inaugurazione delle nuove aule del Liceo Artistico e all’avvio del cantiere della nuova palestraOre 9, Alessandria, sede del Comando Vigili del Fuoco, corso Romita 91, gli assessori Poggio e Protopapa presenziano alla cerimonia nella ricorrenza della festività di Santa BarbaraOre 10, Novara, Cattedrale di Santa Maria Assunta, piazza della Repubblica, l'assessore Marnati presenzia alla Santa Messa in onore di Santa BarbaraOre 11:30, Torino, Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, corso Regina Margherita 330, il presidente Cirio e l'assessore Tronzano partecipano alle celebrazioni per la ricorrenza della festività di Santa BarbaraOre 12, Torino, Municipio, Sala delle Colonne, piazza Palazzo di Città, l'assessore Protopapa partecipa alla presentazione di "Terra Madre Salone del Gusto 2024"Ore 15, Canale (CN), Cantina Serafino, corso Asti 5, l'assessore Protopapa partecipa alla presentazione del progetto sperimentale "Enrico Serafino"Ore 18, Cameri (NO), Aeroporto militare, l'assessore Marnati partecipa all'evento "In Piemonte, tra cielo e terra, il Centenario dell'Aeronautica Militare"Ore 18, Cuneo, il presidente Cirio porta il videosaluto all’evento “Digitaly. Il digitale in provincia”Ore 18:50, Torino, Grattacielo Intesa Sanpaolo, corso Inghilterra 3, il presidente Cirio partecipa all’evento de La Stampa "L’Alfabeto del Futuro - L’Italia nel nuovo mondo - Il futuro del Piemonte"Ore 20, Torino, OGR, corso Castelfidardo 22, il presidente Cirio partecipa al premio Golden Boy (segue) (Rpi)