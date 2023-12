Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoDubai: il Sindaco partecipa al COP 28 UAE-Local Climate Action SummitOre 9, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della I Commissione. Odg:Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Documento Unico di Programmazione (DUP 2024-2026. Illustrazione per le materie di competenza dell'assessore Tresso relative ai Servizi Demografici e StatisticiOre 9:30, Cinema Ambrosio, corso Vittorio Emanuele 52: la vicesindaca Favaro, l'assessora Pentenero e la presidente del Consiglio comunale Grippo partecipano all'iniziativa "Per un dialogo con il carcere"Ore 11, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni VI, I, II e V. Odg:Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e Documento Unico di Programmazione (DUP 2024-2026. Illustrazione per le materie di competenza dell'assessore Tresso relative a Protezione Civile; Ispettorato Tecnico; Fontane e Monumenti; Manutenzione Viabilita', Verde Pubblico, Viali Alberati, Parchi e Sponde Fluviali; Tutela degli AnimaliOre 11:30, cinema Centrale Arthouse, via Carlo Alberto 27: l'assessora Salerno interviene alla conferenza stampa di presentazione del 24° Sottodiciotto Film festival & CampusOre 12, Palazzo Civico, sala Colonne: l'assessore Carretta interviene alla conferenza stampa di presentazione di Terra Madre Salone del Gusto 2024Ore 13, Palazzo Civico, sala Rossa: riunione del Consiglio ComunaleOre 18:30 OGR corso Castelfidardo 22: l'assessore Carretta è presente alla premiazione dell'European Golden Boy 2023, riconoscimento per i migliori calciatori europei under 21Ore 20:30, Teatro Carignano, piazza Carignano 6: l'assessore Pentenero assiste al concerto per la festa nazionale della Romania. (Rpi)