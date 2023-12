© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata, questa mattina, in alcune province del nord-ovest della Turchia, tra cui Istanbul e Bursa. Lo ha annunciato l’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), secondo cui non ci sono vittime o danni materiali. (Tua)