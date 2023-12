Droga: Gdf di Varese sequestra 4 chili di cocaina nascosta in una pentola a Malpensa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Finanzieri del Comando Provinciale di Varese hanno arrestato, in flagranza di reato, una donna italiana rea di aver importato quattro chili lordi di Cocaina, occultata nel doppiofondo di una pentola. La spedizione, arrivata alla Cargo City dell’Aeroporto di Malpensa proveniente dall’Ecuador, è stata intercettata dalle Fiamme Gialle del Gruppo di Malpensa che, impegnate ad analizzare le migliaia di spedizioni transitanti ogni giorno, hanno individuato quella contenente la sostanza stupefacente. I finanzieri hanno ispezionato un pacco contenente un set di pentole apparentemente insospettabile e tra i numerosi tegami visivamente perfetti, ne hanno notato uno più pesante degli altri d in cui era stato ricavato un doppiofondo tra la parte di cottura e il tegame contente la Cocaina. Con l’autorizzazione dell’Autorità giudiziaria di Busto Arsizio, i Finanzieri hanno dato esecuzione alle “operazioni speciali” finalizzate ad acquisire ulteriori prove ed elementi di fatto utili a individuare i responsabili del traffico di droga, identificando la reale destinataria della spedizione, che è stata consegnata a Cupra Marittima. Il conseguente intervento in flagranza ha consentito alla polizia economico-finanziaria di sequestrare la spedizione contenente più di quattro chili di cocaina e di arrestarne l’importatrice. (segue) (Com)