Droga: Gdf di Varese sequestra 4 chili di cocaina nascosta in una pentola a Malpensa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’operazione in flagranza di reato, i Finanzieri hanno perquisito l’abitazione dell’arrestata e hanno trovato anche dell’hashish, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari che sono stati sequestrati. iIl Gip di Fermo ha convalidato l’arresto in flagranza operato dalle Fiamme Gialle, disponendo altresì la misura cautelare dell’indagata in carcere dato che la donna organizzava il traffico da casa. Determinanti per la valutazione anche dell’elevato rischio di recidiva, si sono rivelate specialmente le discordanze nelle dichiarazioni rese dall’indagata, apparse del tutto inverosimili considerata la sua professionalità nell’agire non solo nel ricevere spedizioni, ma anche nell’organizzare, assieme ad altri soggetti gravati da plurimi precedenti, ulteriori importazioni di spedizioni del tutto simili a quella sequestrata. Con questa operazione è stato impedito l’approvvigionamento di un ingente quantitativo di Cocaina ai pusher che poi, ricavandone almeno seimila dosi, l’avrebbero distribuita nelle piazze di spaccio, per un profitto illecito stimato di almeno 300 mila euro. (Com)