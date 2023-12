Cina: Xi, comunità internazionale affronti cambiamenti con apertura e inclusività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di fronte a cambiamenti globali “mai visti in un secolo”, la comunità internazionale dovrebbe instaurare una cooperazione vantaggiosa per tutti e praticare apertura e inclusione. Lo ha detto il presidente della Cina, Xi Jinping, nel messaggio inviato al Forum internazionale di Springs Imperial (Isif) che si è aperto oggi a Canton, nella provincia meridionale cinese di Guangdong. Il forum, organizzato dall’Associazione cinese per l’amicizia con i Paesi stranieri, dall’Associazione di scambio e amicizia Australia-Cina, dall’amministrazione del Guangdong e dall’Alleanza per la leadership mondiale – Club de Madrid, punta a incentivare la cooperazione internazionale in una vasta gamma di ambiti, tra cui lo sviluppo economico, la stabilità globale e gli scambi culturali. Il leader cinese si è soffermato sui “significativi contributi” apportati dal forum ai suddetti temi, invocando l’ulteriore promozione del multilateralismo e la creazione di una “comunità dal futuro condiviso”. (Cip)