Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA CAPITALE- L'assessora Monica Lucarelli interverrà all'evento lancio 'Il Mistero del libro smemorato' della Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma in collaborazione con Biblioteche di Roma, WindTre e la startup WhatsArt, presso la Biblioteca Joyce Lussu. Via Costantino 49 a Roma (ore 9:30)- L'assessora Monica Lucarelli interverrà all'evento finale del progetto "Sono Anziano ma non ci casco". Teatro Villa Lazzaroni, via Tommaso Fortifiocca 71 a Roma (ore 16:30)- L'assessora Monica Lucarelli parteciperà alla Celebrazione dei 40 anni Thales Alenia Space presso le Officine Farneto. Via dei Monti della Farnesina 73 a Roma (ore 17) (Rer)