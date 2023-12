Regno Unito: fonti stampa, piano deportazione migranti in Ruanda è espediente politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni membri del ministero dell'Interno del Regno Unito hanno avvertito che l'ufficio del primo ministro del fatto che i piani a favore dell'approvazione una legge di emergenza per rendere effettivo l'accordo di deportazione dei migranti irregolari in Ruanda sono destinati a fallire. Come riporta il quotidiano "The Times", un funzionario del ministero, che lavora ai piani per impedire ai tribunali di esaminare future sfide legali contro la politica del Ruanda, ha descritto la legislazione come un "espediente politico". "I legali del governo che lavorano sulla legislazione di emergenza si stanno anche rifiutando di approvare la versione più intransigente che escluderebbe il Paese dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo", ha detto una fonte al quotidiano "The Times". (Rel)