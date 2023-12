Cina-Mongolia: 1,33 milioni di passeggeri hanno attraversato Erenhot da gennaio a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ​L’interporto di Erenhot, al confine tra Cina e Mongolia, è stato attraversato da circa 1,33 milioni di viaggiatori da gennaio a novembre, con un picco giornaliero di oltre 8.870 persone. Lo riferisce l’amministrazione dello scalo. Negli ultimi anni, Cina e Mongolia hanno registrato anche un aumento dell’interscambio commerciale. L’anno scorso, il valore del commercio bilaterale è stato di 12,2 miliardi di dollari, in aumento del 34 per cento su base annua. Nei primi sei mesi di quest’anno, è aumentato del 62,6 per cento su anno. (Cip)