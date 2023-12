Cina: vicepremier Ding, collaboreremo a transizione verde con Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a collaborare strettamente con i Paesi in via di sviluppo per creare un futuro verde e a basse emissioni. Lo ha detto il vicepremier cinese Ding Xuexiang a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, nel corso del vertice tra i leader G77 e la Cina, tenuto nell’ambito della 28ma Conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop28). Il vicepremier ha ricordato le iniziative sinora intraprese da Pechino per incentivare la transizione verde a livello nazionale e nei Paesi in via di sviluppo, che dovrebbe avvenire nel rispetto del multilateralismo, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’accordo di Parigi. (Cip)