Imprese: Piaggio, Vespa brand da un miliardo di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio conferma che Vespa trascende i confini funzionali della mobilità su due ruote, e rappresenta, nella percezione dei consumatori a livello globale, sia un’opportunità per esprimersi all'interno della propria community sia un oggetto di svago e divertimento. Infine, le recenti partnership con Dior, il film Disney Pixar Luca, Justin Bieber, Lego e in ultimo Mickey Mouse hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il DNA unico del brand. L'analisi dei 10 fattori che compongono la forza competitiva del brand inclusi nello studio di Interbrand conferma che affinity e distinctiveness sono punti di forza per il brand Vespa, dimostrando non solo la profonda vicinanza tra questa icona e i suoi clienti, ma anche la sua capacità di creare una connessione emotiva con loro attraverso azioni fortemente differenziate e innovative. In sintesi, Vespa si conferma un brand di moda e lifestyle su due ruote, proiettato verso il futuro con una chiara strategia di brand, seguito e amato da milioni di appassionati in tutto il mondo. I risultati di queste valutazioni analitiche indicano che nel complesso scenario dell'attuale contesto macroeconomico, il brand Vespa svolge la duplice funzione di mitigatore del rischio e di autentico acceleratore del business. Una ulteriore conferma di questa doppia valenza arriva dal costante incremento della capacità del brand Vespa di indirizzare le 2 scelte dei consumatori in un settore che tradizionalmente privilegia driver di tipo funzionale. Un altro elemento chiave da considerare è anche il momento particolarmente positivo che sta vivendo il Gruppo Piaggio: nel 2022 ha infatti ottenuto risultati eccellenti raggiungendo il traguardo storico dei 2 miliardi di euro di fatturato, con una crescita del +25 per cento rispetto all'anno precedente. (Com)