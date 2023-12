© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due palestinesi "armati" sono stati uccisi e un altro è rimasto ferito questa mattina in un attacco delle Forze di difesa israeliane (Idf) a Qalqilya, in Cisgiordania. Lo ha confermato la radio delle Idf. Fonti locali, inoltre, hanno riferito all'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera" che i corpi dei due deceduti sono stati portati via dalle Idf. (Res)