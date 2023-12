Pensioni: Durigon, taglio giusto ma penalizzante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il taglio delle pensioni dei medici che hanno iniziato a lavorare prima del 1996 "è giusto ma penalizzante". Così - in una intervista alla "Stampa" - il sottosegretario leghista al Lavoro, Claudio Durigon, che ammette: "Stiamo cercando una soluzione, metteremo mano a questa norma che oggettivamente penalizzerebbe non solo il comparto sanitario ma molti dipendenti della pubblica amministrazione. Ci rendiamo conto che non è il momento". Ancora nessun passo avanti sulla soluzione tecnica: "Non ancora, ma arriverà con il maxiemendamento in aula al Senato. L'ipotesi è di fare salvi i diritti di chi va in pensione coi requisiti di vecchiaia a 67 anni, per gli altri sono possibili due strade: o un décalage delle penalizzazioni a partire dal 2024, o il rinvio secco dell'entrata in vigore della norma per tutto il triennio". Soluzioni costose: "So benissimo che hanno un costo. La Ragioneria spingeva da tempo per introdurre questa norma, e ha una sua valenza di equità". Durigon è stato uno dei grandi sostenitori di 'quota cento', che secondo molti ha causato l'uscita di troppi fra medici e infermieri, al punto da costringere il governo a norme per riportare i pensionati al lavoro: "Le persone cui si fa riferimento uscirono con una media di anzianità di servizio di 40,7 anni, circa dodicimila fra medici, infermieri, personale tecnico e amministrativo. Non penso sia stato un errore. Quel che è accaduto con la pandemia, sarebbe comunque accaduto". Ma c'è una forte carenza di medici e infermieri: "Il primo problema è il numero chiuso alle facoltà di Medicina. E poi c'è un problema di stipendi. I salari all'estero sono mediamente più alti. Aggiungo: il problema del personale nel settore pubblico lo abbiamo un po' dappertutto, a partire da Polizia ed enti locali. Dopo tanti anni di blocco del turnover bisogna ricominciare ad assumere. Il Pnrr ci sta dando una mano". Sugli stipendi della Sanità, infine: "Per i medici il rinnovo del contratto è stato fatto, per gli altri ci sono i fondi della Finanziaria", conclude Durigon. (Rin)