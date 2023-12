India: in corso scrutinio elezioni Mizoram, in testa il Movimento del popolo Zoram

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso lo scrutinio delle elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Mizoram, tenutesi il 7 novembre. Il Movimento del popolo Zoram (Zpm) è in testa: gli vengono attribuiti 27 seggi tra quelli già vinti e quelli di collegi in cui è in testa, quindi la maggioranza nell’assemblea, di 40 membri. Al Fronte nazionale mizo (Mnf), che guidava il governo uscente, ne vengono assegnati dieci. Gli exit poll avevano prospettato una situazione più incerta. Il Mizoram è il più piccolo dei cinque Stati coinvolti nel ciclo elettorale che si è svolto nel mese di novembre: ha un elettorato inferiore a 900 mila persone (con un’affluenza superiore al 78 per cento). Gli scrutini degli altri quattro Stati – Chhattisgarh (che ha votato in due fasi il 7 e 17 novembre), Madhya Pradesh (17 novembre), Rajasthan (25 novembre) e Telangana (30 novembre) – si sono svolti ieri. Quello del Mizoram, invece, è stato spostato a oggi per accogliere le richieste dalla comunità locale, essendo la domenica un giorno festivo per gran parte degli abitanti. Il popolo mizo, ovvero il “popolo delle colline”, costituito da numerosi gruppi tribali, è infatti in maggioranza cristiano (circa l’87 per cento); sono presenti varie chiese con la prevalenza di quella presbiteriana. (segue) (Inn)