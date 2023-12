Taiwan: presidente Tsai, non vogliamo una pace con la Cina “in stile Hong Kong”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan non vuole una guerra con la Cina ma nemmeno “una pace in stile Hong Kong”. Così la presidente uscente dell’isola, Tsai Ing-wen, si è rivolta ieri ai sostenitori del candidato presidenziale del Partito progressista democratico (Dpp), Lai Ching-te, alle elezioni del 13 gennaio prossimo. “Voglio chiedere a tutti i presenti: qualcuno vuole la guerra? Nessuno la vuole. Guardate a Hong Kong e pensate a Taiwan. Non vogliamo una pace in stile Hong Kong. Vogliamo una pace dignitosa”, ha detto Tsai da Taipei, alludendo alla controversa legge sulla sicurezza nazionale e alle altre iniziative intraprese dalla Cina per annullare il dissenso e contenere il campo democratico nell'ex colonia britannica. (Res)