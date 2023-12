Taiwan: presidenziali, oltre 10mila persone al comizio elettorale organizzato dai democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre diecimila persone hanno partecipato ieri al comizio elettorale organizzato dal Partito progressista democratico (Dpp) di Taiwan a sostegno di Lai Ching-te e Hsiao Bi-khim, rispettivamente candidati alla presidenza e alla vicepresidenza dell’isola nelle elezioni del prossimo 13 gennaio. Nella manifestazione a Taipei è intervenuta anche la presidente uscente Tsai Ing-wen, del Dpp, la quale ha invitato gli elettori a scegliere il candidato giusto per garantire la sovranità, la democrazia e il mantenimento della pace nella regione. Il raduno tenuto ieri a Taipei arriva dopo le manifestazioni elettorali tenute da Lai e Hsiao in tutta Taiwan, con tappe a Kaohsiung (primo dicembre) e a Chiayi il giorno successivo. Nell’ultimo sondaggio pubblicato dal quotidiano “Taiwan News”, Lai domina i sondaggi con il 32,8 per cento delle preferenze, seguito dal candidato del partito Kuomintang (Kmt), Hou Yu-ih (28,8 per cento), e da quello del Partito popolare (Tpp), Ko Wen-je (22,7 per cento). (Res)