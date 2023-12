Regno Unito: Starmer, laboristi non apriranno rubinetti di spesa pubblica se vinceranno elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito laborista non "aprirà̀ i rubinetti della spesa pubblica" se vincerà le prossime elezioni in Regno Unito. È quanto dichiarerà oggi il leader del partito d'opposizione britannico Keir Starmer durante un suo intervento pubblico presso la Revolution Foundation. Come riferisce il quotidiano "The Guardian", Starmer sfrutterà un intervento sull'economia per avvertire che il Regno Unito si trova nella sua peggiore situazione economica da oltre mezzo secolo, preparando così il terreno per quelle che i ministri si aspettano siano restrizioni di spesa estremamente rigide dopo le elezioni generali. "Chiunque si aspetti che il prossimo governo laborista apra rapidamente i rubinetti della spesa rimarrà deluso", dirà Starmer, aggiungendo: "È già chiaro che le decisioni che il governo conservatore attualmente in carica sta prendendo, per non parlare del loro pessimo record nel corso degli ultimi 13 anni, limiterà ciò che un futuro governo laborista potrà fare". Preparandosi per le elezioni del prossimo anno, Starmer chiarirà che la situazione attuale è molto peggiore rispetto a quella del 2010, quando il governo di coalizione conservatore e liberaldemocratico ha avviato misure di austerità: "Mai prima d'ora un governo britannico ha chiesto al suo popolo di pagare così tanto, per così poco", affermerà il leader laborista.(Rel)