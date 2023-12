Roma: abbattuti 9 alberi pericolosi a piazza Venezia, in arrivo 50 nuovi pini in zona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbattuti 4 cipressi e 5 pini: si sono concluse così ieri le operazioni di verifica sulle alberature tra piazza Venezia e piazza dell'Ara Coeli, dopo i crolli degli arbusti registrati nei mesi scorsi. Rimangono sulla piazza 16 pini e 6 cipressi, il numero verrà integrato a breve - hanno fatto sapere dall'assessorato all'Ambiente di Roma - con la messa a dimora di nuovi pini. Le prove eseguite dai tecnici e dagli agronomi sul posto hanno certificato la necessità della rimozione dei 9 alberi abbattuti, al fine di prevenire rischi per cose e persone. "Abbiamo terminato un intervento opportuno per tutelare l'incolumità pubblica e a breve seguirà la messa a dimora di 50 nuovi pini - ha chiarito l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi -. La scorsa settimana con una variazione di bilancio, la giunta ha destinato risorse sufficienti per l'acquisto delle piante destinate sia alla piazza sia al Colle capitolino in accordo con le indicazioni della Sovrintendenza capitolina e della Soprintendenza di Stato". (segue) (Rer)