Roma: abbattuti 9 alberi pericolosi a piazza Venezia, in arrivo 50 nuovi pini in zona (2)

- Sempre con la direzione di esperti agronomi sono state eseguite delle potature di bilanciamento per contenere l'inclinamento di due pini ed evitarne così l'abbattimento. Gli esemplari rimasti nell'area saranno costantemente monitorati grazie all'impiego di uno strumento specifico, l'inclinometro, per verificarne tenuta e stabilità. Nel corso degli abbattimenti svolti ieri mattina, alcuni ambientalisti a difesa dei pini di Roma, hanno improvvisato un sit in le cui immagini sono state rilanciate sui social network: "Stanno deturpando il paesaggio, nessuno ascolta", hanno spiegato gli attivisti. (Rer)