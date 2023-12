Trasporti: Cartaginese (Lega Lazio), a Roma riaprire e ottimizzare servizio Termini-Centocelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non so di preciso cosa abbiamo in testa Campidoglio e Atac ma credo sia per loro un obbligo e un dovere, allo stato attuale delle cose, con la Linea G ancora sulla carta e il Giubileo alle porte, riaprire, mantenere e ottimizzare il servizio della ferro-tranvia Termini-Centocelle che, insieme alla Metro C, svolge un ruolo strategico nella mobilità dell'area Casilina, ricadente nei Municipi V e VI, ad alta densità abitativa e congestionati dal traffico viario". Lo dichiara in una nota la presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio, Laura Cartaginese. "Ascoltino i lavoratori e sindacati - aggiunge - senza perdere altro prezioso tempo, e mettano la linea nelle condizioni di funzionare, programmando puntuali manutenzioni all'infrastruttura e ai rotabili, in coerenza con gli impegni di governo e Regione che, grazie all'attenzione del ministro Matteo Salvini e del presidente Francesco Rocca, stanno investendo di continuo ingenti risorse per risanare il Tpl comunale e regionale come le ferrovie ex-concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo", conclude Cartaginese. (Com)