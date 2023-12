Francia-Armenia: Parigi invierà 50 blindati Mk3 all'esercito di Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia invierà 50 veicoli blindati Mk3 prodotti da Arquus in Armenia. Lo scrive il quotidiano "Le Figaro", spiegando che 24 di questi mezzi sono già partiti e altri 26 sono in fase di produzione. Il 3 ottobre scorso la ministra degli Esteri Catherine Colonna aveva dato il via libera per l'invio di questi mezzi, mentre il 23 dello stesso mese il ministro della Difesa Sebastien Lecornu ha annunciato un accordo dei gruppi Mbda e Thales con le autorità dell'Armenia. Il presidente dell'Azerbaigian, Ilham Aliev, nelle scorse settimane ha accusato la Francia di partecipazione ad una "escalation" di tensione nella regione. (Frp)