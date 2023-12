Regno Unito: Sunak, Farage è il benvenuto se vuole unirsi ai Conservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex leader del partito Ukip e fautore della Brexit, Nigel Farage, sarebbe il benvenuto tra i Conservatori. Lo ha affermato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ripreso dal quotidiano "The Telegraph". Rispondendo a una domanda sull'appello lanciato da Stanley Johnson, padre dell'ex primo ministro Boris , affinché i conservatori "aprano le braccia" a Farage, Sunak ha evidenziato come "il nostro partito è sempre stato una chiesa ampia". "Il mio obiettivo è continuare a fare le cose che contano per gli elettori, continuare a dimostrare che facciamo la differenza per le loro vite", ha aggiunto il premier. Farage lasciò il Partito conservatore nel 1992, dopo la firma del Trattato di Maastricht, che gettò le basi per una politica estera e giudiziaria condivisa tra Regno Unito e i membri dell'Ue. Successivamente, alla guida dell'Ukip, Farage ha avuto un ruolo di primo piano nella campagna per l'uscita del Regno Unito dall'Ue, ed è attualmente il presidente onorario di Reform Uk, formazione di destra data quasi al 10 per cento nei sondaggi d'opinione. I conservatori sono intorno al 25 per cento, quasi 20 punti dietro i laboristi. (Rel)