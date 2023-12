Vigili fuoco: Mattarella, prezioso apporto anche in contesti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Paese sa di poter guardare con fiducia ai Vigili, permanenti e volontari, pronti ad attivarsi con tempestività, sviluppando efficaci sinergie con le altre componenti del sistema di protezione civile, offrendo un prezioso apporto anche in drammatici contesti internazionali, come nelle regioni alluvionate della Libia e, con funzioni di coordinamento, nelle aree della Turchia devastate dal sisma”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della difesa civile, Renato Franceschelli.(Rin)