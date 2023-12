Energia: premier Libano e capo TotalEnergies discutono possibile ripresa esplorazione Blocco 9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Libano, Najib Miqati, il ministro libanese dell'Energia e dell'Acqua, Walid Fayad, e il presidente e amministratore delegato della compagnia francese TotalEnergies, Patrick Pouyanné, hanno discusso la possibilità di riprendere l'esplorazione nel Blocco 9 dell’offshore libanese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Nna", secondo cui l'incontro si è incentrato sul rapporto periodico di TotalEnergies in merito alla perforazione e all'esplorazione di siti per l'estrazione di gas e petrolio nelle acque territoriali libanesi. La ripresa delle attività esplorative nel Blocco 9 "dipende dai risultati ottenuti finora, come indicato nel rapporto", ha osservato Pouyanné. Miqati, da parte sua, ha sollecitato "la rapida presentazione del rapporto (della compagnia francese) per consentire un esame completo dei passi successivi (da intraprendere) sulla base delle sue conclusioni". I presenti hanno anche esaminato il potenziale di perforazione nei blocchi 8 e 10, nonché la proposta presentata da TotalEnergies e QatarEnergy per la realizzazione di progetti di produzione di energia solare nel Paese. (Lib)