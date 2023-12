Ucraina: Aeronautica, scorte russe di missili sono minori rispetto a 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo le informazioni di Kiev, attualmente la Russia possiede meno missili rispetto all'anno scorso. E' quanto ha affermato il portavoce dell'Aeronautica militare ucraina, Yuri Ignat, intervistato dall'agenzia di stampa ucraina "Rbc". Parlando della possibilità di nuovi attacchi missilistici di massa, Ignat ha sostenuto che la Russia "vuole causare il più danno possibile". "Nella loro politica non è cambiato nulla. Se non hanno ancora iniziato questi attacchi, possono farlo in qualsiasi altro giorno. Ma non hanno tanti mezzi come l'anno scorso", ha osservato il portavoce ucraino. Ignat ha ricordato che l'anno scorso nei sei mesi di attacchi contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina, dal 9 settembre 2022 al 12 marzo 2023, la Russia ha lanciato circa 1.100 missili, 750 di cui sono stati abbattuti. Ignat ha affermato che ora la Russia dispone in totale di 870 missili, inclusi Kinzhal, Iskander, Kh-22, Kalibr, Kh-101 e Kh-555. "Quindi, secondo i miei calcoli, ora hanno meno missili", ha aggiunto il rappresentante dell'aeronautica, spiegando che la Russia deve comunque mantenere una riserva strategica. "Dopotutto, la maggior parte di quei missili di cui parliamo sono anche portatori di armi nucleari tattiche. Devono avere questa riserva critica per minacciare i Paesi della Nato e gli altri loro nemici", ha concluso Ignat. (Kiu)