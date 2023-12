Corea del Sud: Yoon completa rimpasto di governo, sostituiti sei consiglieri presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Yoon Suk Yeol ha effettuato oggi un nuovo rimpasto di governo, sostituendo ben sei ministri che intendono candidarsi alle elezioni generali il prossimo aprile e per dare un nuovo slancio all’attività della sua amministrazione. Il rimpasto effettuato oggi è il più numericamente significativo dall’inizio del mandato di Yoon, nel maggio 2022. Yoon ha nominato vicepremier e ministro delle Finanze Choi Sang-mok, ex segretario presidenziale senior per gli affari economici, in sostituzione di Choo Kyung-ho. Kang Jung-ai, ex presidentessa della Sookmyung Women University, è stata nominata ministro dei Veterani al posto di Park Min-shik, mentre il ministro dell'Agricoltura Chung Hwang-keun sarà sostituito da Song Mi-ryung, 56 anni, ex vicepresidentessa dell'Istituto economico rurale della Corea. Il ministro del Territorio Won Hee-ryong sarà sostituito da Park Sang-woo, ex responsabile della Korea Land and Housing Corp., mentre il ministro degli Oceani Cho Seung-hwan cederà il testimone a Kang Do-hyung, presidente dell'Istituto coreano di scienze e tecnologie oceaniche. Infine, il secondo viceministro degli Affari Esteri Oh Young-Ju è stato nominato nuovo ministro delle Startup e delle Pmi, incarico sinora assegnato a Lee Young. Tutte e sei le nomine richiedono l'approvazione dell’Assemblea nazionale. Il rimpasto segue la decisione assunta da Yoon la scorsa settimana di riorganizzare l'ufficio presidenziale e nominare nuovi segretari. Yoon ha sostituito tutti e cinque i consiglieri presidenziali senior, ad eccezione del segretario per il coordinamento degli affari di stato Lee Kwan-sup, promosso a un ruolo di nuova istituzione, il capo di gabinetto per la politica. I nuovi consiglieri di Yoon, tra cui il portavoce Kim Soo-kyung e il Segretario per il monitoraggio degli affari di Stato Cho Sang-myung, hanno assunto l'incarico oggi. Choi Jae-hyuk, ex presidente di Jeju Mbc, ha assunto l’incarico di nuovo segretario per la pianificazione delle relazioni pubbliche.(Git)