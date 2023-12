Difesa: Sipri, fatturato settore in calo del 3,5 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato delle principali 100 aziende per la difesa su scala globale è diminuito nel 2022 del 3,5 per cento su base annua a a 597 miliardi di dollari. È quanto afferma l’Istituto internazionale di ricerche sulla pace di Stoccolma (Sipri) nel suo rapporto annuale, dove evidenzia che il declino si registra nonostante l’aumento della domanda di armamenti, derivante dalla guerra della Russia contro l’Ucraina. In particolare, la contrazione è dovuta al calo dei ricavi del 7,9 per cento subito dalle aziende statunitensi, che non sono state in grado di soddisfare immediatamente la crescente domanda per carenza di manodopera e incremento dei costi. Negli Usa hanno sede 42 delle 100 imprese della difesa analizzate dal Sipri, mentre 26 si trovano in Europa. Nelle aziende di questo continente è confluito il 20 per cento circa degli investimenti globali per le spese militari, con un aumento delle vendite del 9,6 per cento per le società transeuropee. (segue) (Geb)