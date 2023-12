Difesa: Sipri, fatturato settore in calo del 3,5 per cento nel 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A beneficiare della crescita della domanda sono stati soprattutto i produttori di armamenti in Germania (+1,1 per cento), Norvegia e Polonia. In particolare, i ricavi del consorzio aerospaziale europeo Airbus hanno registrato un +17 per cento, mentre per il conglomerato tedesco Rheinmetall il dato è del +13 per cento. Nella divisione per la difesa del gruppo industriale tedesco Thyssenkrupp le vendite sono invece diminuite del 16 per cento. L’aumento maggiore si osserva su scala globale in Medio Oriente Medio Oriente, con un +22 per cento per le società turche e un +6,5 per cento per quelle israeliane. Sono aumentate notevolmente anche le attività delle aziende dell’Asia e dell’Oceania, che per il secondo anno vedono i ricavi superiori a quelli dei concorrenti europei. A trarre vantaggio dall’incremento delle spese per la difesa sono stati soprattutto i produttori di Cina, India, Giappone e Taiwan. Dopo gli Stati Uniti, la Cina detiene la seconda quota maggiore nella produzione internazionale di armamenti. Secondo il Sipri, infine, la situazione dei dati sulle aziende russe, che hanno subito un declino del fatturato del 12 per cento, sta diventando sempre meno chiara a causa della mancanza di trasparenza. (Geb)