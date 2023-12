Cina-Corea del Nord: ripreso traffico transfrontaliero delle merci su strada (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente televisiva pubblica sudcoreana “Kbs” aveva già riferito a novembre che sul ponte erano stati avvistati camion per due giorni consecutivi, ma alcuni osservatori avevano inizialmente ipotizzato che si trattasse di lavoratori nordcoreani che lasciavano la Cina. Tuttavia, una fonte cinese ha riferito a “Nikkei” che le spedizioni di merci su strada verso la Corea del Nord sono effettivamente riprese: “"È ancora un volume basso rispetto ai giorni in cui c'erano oltre 100 veicoli che attraversavano (il ponte) ogni giorno", ha affermato la fonte, confermando però che beni di prima necessità, come shampoo e alcuni alimenti, vengono nuovamente esportati attraverso il confine. In passato, Pyongyang ha distribuito razioni speciali in onore dei compleanni di leader passati e presenti: il 16 febbraio per il defunto Kim Jong Il e il 15 aprile per il suo predecessore Kim Il Sung. Il volume del commercio "potrebbe aumentare in vista di quelle date", ha riferito un analista citato dal quotidiano giapponese. (segue) (Git)