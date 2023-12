Cina-Corea del Nord: ripreso traffico transfrontaliero delle merci su strada (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord aveva vietato i flussi transfrontalieri di persone e merci nel gennaio 2020 durante il picco della pandemia di Covid-19 in Cina, nel tentativo di evitare il sovraccarico del suo debole sistema sanitario. Quasi tutto il traffico di camion, navi e treni attraverso il confine era stato interrotto nell'ottobre di quell'anno. Il commercio bilaterale è crollato del 90 per cento tra il 2019 e il 2021 a 318 milioni di dollari, secondo i dati forniti dalle autorità doganali cinesi. Ciò ha causato carenze gravi di generi di prima necessità in Corea del Nord, inclusi gli alimenti. In risposta all’attenuazione della pandemia, Pyongyang ha iniziato dapprima ad autorizzare gradualmente il trasporto marittimo, seguito da una ripresa del servizio ferroviario merci tra Dandong e Sinuiju nel settembre 2022. I camion possono essere utilizzati per trasportare una varietà di articoli ad alta frequenza, inclusi carichi troppo piccoli per i treni merci. I camion refrigerati possono trasportare rapidamente e direttamente verdure, frutta e altri prodotti deperibili sino alla loro destinazione finale. Le spedizioni di camion dalla Cina potrebbero contribuire ad alleviare significativamente le carenze alimentari in Corea del Nord. (Git)