Ucraina: "Financial Times", disaccordi nell'Ue, a rischio pacchetto aiuto da 50 miliardi

- L'Ucraina potrebbe non ricevere un pacchetto di assistenza finanziaria di 50 miliardi di euro dai Paesi dell'Ue a causa di una serie di disaccordi interni al blocco comunitario. Lo riportano fonti del quotidiano britannico "Financial Times" secondo cui le controversie all'interno dell'Ue riguardo allo stanziamento di fondi all'Ucraina mettono a repentaglio le importanti promesse fatte a Kiev alcuni mesi fa, proprio quando il flusso di sostegno finanziario e militare da parte degli Stati Uniti si è effettivamente interrotto a causa del protrarsi dei dibattiti al Congresso. Diverse fonti del "Financial Times" riferiscono che gli Stati membri dell'Unione europea sono lontani dal raggiungere un un accordo sullo stanziamento di 50 miliardi di euro a favore dell'Ucraina. Gli sforzi dell'Ue per raggiungere un compromesso sullo stanziamento degli aiuti sono complicati dalla vittoria alle elezioni nei Paesi Bassi del Partito per la libertà di Gert Wilders e dalla recente decisione della Corte costituzionale tedesca di limitare l'indebitamento pubblico. Le fonti sottolineano inoltre che le discussioni in merito continueranno prima e durante il Consiglio europeo, che si svolgerà il 14 e 15 dicembre a Bruxelles. "È molto importante che il sostegno all'Ucraina continui e che noi europei svolgiamo un ruolo importante in questo senso", ha dichiarato il primo ministro belga Oleksandr De Croo in un commento rilasciato proprio al "Financial Times". Una fonte anonima del quotidiano ha anche osservato che l'approvazione del sostegno finanziario all'Ucraina è da considerarsi come una sorta di "momento della verità". "Se si dice di sostenere l'Ucraina, è necessario assumersene la responsabilità finanziaria", ha sottolineato la fonte. (Rel)