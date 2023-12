Romania: terremoto di magnitudo 4.8 nell'area di Vrancea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un terremoto di magnitudo 4.8 si è verificato in Romania nella notte. È quanto riferito dall'Istituto nazionale per la ricerca sullo sviluppo della fisica della Terra. "Il 4 dicembre 2023, alle 00:05 (le 23:05 in Italia), si è verificato un terremoto moderato di magnitudo 4.8 nella zona sismica di Vrancea, nella contea di Buzau, ad una profondità di 132,5 chilometri", si legge in una nota pubblicata sul sito web dell'istituto. Secondo l'istituto, la scossa è stata avvertita chiaramente in un raggio di 70 chilometri dall'epicentro. La zona di Vrancea si trova sulla curva della cresta dei Carpazi medi ed è la più soggetta a terremoti della Romania. Nel 1977 vi si verificò un terremoto di magnitudo 8 nell'epicentro e di circa 7,5 a Bucarest, che uccise circa 1.500 persone. (Rob)