Medio Oriente: Blinken sente primo ministro Qatar al Thani

- Il segretario di Stato Usa Antony J. Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il primo ministro e ministro degli Esteri del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato. Il segretario ha ribadito la sua gratitudine per la partnership del Qatar e gli sforzi cruciali per garantire il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas e facilitare la recente pausa umanitaria a Gaza. Blinken e il primo ministro Al Thani hanno discusso degli sforzi in corso per agevolare il ritorno sicuro di tutti gli ostaggi rimanenti e aumentare gli aiuti ai civili a Gaza.(Was)