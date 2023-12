Thailandia: governo intende elettrificare i trasporti pubblici entro la fine del decennio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia punta a convertire all’alimentazione elettrica tutti i trasporti pubblici statali del Paese entro la fine di questo decennio. Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa a Bangkok il ministro dei Trasporti del Paese, Suriya Chungroongryangkit, in occasione della 40ma edizione del Motor Expo di Bangkok. "La mostra ha dimostrato il successo del governo nel promuovere i veicoli elettrici nel Paese. Speriamo di aumentare l'uso totale di veicoli elettrici in Thailandia del 30 per cento entro il 2030", ha affermato il ministro. "A tutte le società statali che gestiscono i trasporti pubblici è stato ordinato di sostituirli con veicoli elettrici non appena andranno in pensione. Pertanto, prevediamo di convertire tutti i trasporti pubblici statali all'elettricità entro la fine di questo decennio", ha aggiunto Suriya, precisando di riferirsi alle reti di autobus nei grandi centri urbani e al trasporto ferroviario. (segue) (Fim)