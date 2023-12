Thailandia: governo intende elettrificare i trasporti pubblici entro la fine del decennio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dei Trasporti ha anche annunciato un progetto pilota per sostituire tutte le auto del servizio taxi di lusso di proprietà della società statale di gestione aeroportuale tailandese (AoT Limousine Service) con veicoli elettrici. Secondo il ministro, nel periodo 2023-2027 ben 72 programmi di sviluppo del settore dei trasporti approvati dal governo saranno attuati in tutto il Paese, compresi programmi di elettrificazione dei trasporti e la costruzione di nuove autostrade, nuove ferrovie a doppio binario e il miglioramento dei trasporti e delle infrastrutture generali di una serie di linee internazionali e aeroporti nazionali, compresi quelli importanti per il settore turistico delle province come Phuket, Krabi e Chiang Mai. (Fim)