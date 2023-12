Germania: ministro Economia Habeck, progressi nel bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si osservano “progressi” nelle trattative in corso nella maggioranza al governo in Germania sulla proposta di bilancio per il 2024, ferma nella competente commissione del Bundestag a causa della crisi dei conti pubblici in cui versa il Paese. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiotelevisiva “Ard”. In particolare, l'esponente dei Verdi ha affermato: “Sono molto ottimista sul fatto che ci troviamo sulla buona strada per raggiungere un accordo (…), credo che stiamo facendo buoni progressi”. Tuttavia, il processo è “arduo”. Allo stesso tempo, rimane da chiarire se la proposta di bilancio per il prossimo anno verrà approvata dal Bundestag prima della fine del 2023. Intanto, come evidenziato da Habeck, si compiono progressi “passo dopo passo” sulla finanziaria. Secondo il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, l'equilibrio sociale e la stabilità dell'economia in Germania non dovrebbero essere ulteriormente messi a repentaglio. (Geb)