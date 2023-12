Indo-Pacifico: Usa schiereranno missili balistici a medio raggio nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ankit Panda, un senior fellow presso il think tank Carnegie Endowment for International Peace, ha affermato che l’Esercito statunitense posizionerà le unità di missili a medio raggio principalmente sul territorio statunitense di Guam, da dove potrebbe schierarle in posizioni più avanzate sul territorio di Paesi alleati nella regione in caso di conflitto. "Questi (missili) saranno permanentemente schierati nei territori statunitensi della regione, principalmente a Guam", ha detto Panda. "Gli alleati potrebbero essere disponibili i a dispiegamenti rotazionali in situazioni di crisi, ma questo dipende molto dalle dinamiche politiche future". (segue) (Git)