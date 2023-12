Indo-Pacifico: Usa schiereranno missili balistici a medio raggio nel 2024 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispondere a una crisi nello Stretto di Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale richiederebbe missili che possano raggiungere bersagli in quelle vie d'acqua critiche o sulla terraferma cinese. Ciò implica un dispiegamento a lungo termine vicino alla cosiddetta prima catena di isole, che si estende dalla provincia di Okinawa del Giappone a Taiwan e alle Filippine. Guam è diventata una posizione strategicamente critica per le operazioni militari statunitensi nel Pacifico occidentale e dista circa 4.000 chilometri dalla terraferma cinese. Le unità di missili a medio raggio potrebbero essere dispiegate rapidamente dall'isola verso gli alleati asiatici in risposta a emergenze. Per ora, Giappone e Filippine sono restii ad ospitare nuove capacità statunitensi per timore di diventare un bersaglio immediato delle forze armate cinesi in caso di crisi. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha dichiarato a gennaio che non esiste alcun piano per lo schieramento di batterie missilistiche terrestri in Giappone. (segue) (Git)