Thailandia-Bangkok: inaugurato servizio pagamento qr transfrontaliero

- La banca centrale della Thailandia e l'Autorità monetaria di Hong Kong hanno lanciato lunedì un collegamento per i pagamenti transfrontalieri tramite codice Qr, hanno dichiarato in un comunicato congiunto. Attraverso questa connessione, "i viaggiatori provenienti dalla Thailandia e da Hong Kong saranno in grado di effettuare pagamenti al dettaglio utilizzando le loro applicazioni di pagamento mobile", hanno affermato le banche centrali. (Fim)