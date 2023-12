Germania: Lindholz (Csu), necessario piano d'azione contro il terrorismo islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco deve presentare “immediatamente un piano d'azione contro il terrorismo islamico” elaborato dai ministeri dell'Interno e della Giustizia, analogo a quello che esiste “da tempo” per l'estremismo di destra. È quanto dichiarato da Andrea Lindholz, deputata dell'Unione cristiano-sociale (Csu) al Bundestag, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Secondo l'esponente dei popolari, allo scopo di combattere il terrorismo, deve essere introdotto “l'obbligo di conservare gli indirizzi Ip per diversi mesi”. Al riguardo, Lindholz ha ricordato che la Corte di giustizia europea (Cgue) ha dichiarato da più di un anno ammissibile la conservazione di questi dati ai fini del contrasto al terrorismo. Secondo la deputata della Csu, “non deve succedere che, come avviene attualmente, la capacità degli inquirenti di attribuire o meno un indirizzo Ip a un terrorista dipenda praticamente dal caso”. Tuttavia, i ministri della Giustizia e dell'Interno, Marco Buschmann e Nancy Faeser, sono da tempo divisi sul tema, con il primo che promuove il congelamento rapido di queste informazioni. Per l'esponente del Partito liberaldemocratico (Fdp), in caso di un sospettato di terrorismo, i fornitori di servizi di telecomunicazioni dovrebbero obbligati a conservarne i dati per un certo periodo di tempo. (Geb)