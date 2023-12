Germania: intelligence, terroristi che si spacciano per profughi entrati dall'Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terroristi islamisti che si spacciano per profughi potrebbero essere entrati in Germania dall'Ucraina. È quanto ha dichiarato di presumere Stephan Kramer, il drirettore dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia, ossia l'agenzia di intelligence del Land. Intervistato dal quotidiano “Handelsblatt”, il funzionario ha osservato che i jihadisti hanno “sempre” sfruttato i flussi migratori per introdurre “potenziali combattenti” in Europa. Per tale motivo, è importante “controllare immediatamente quante più persone possibile” entrano in Germania e accertarne l’identità, “non soltanto quando vengono richieste prestazioni sociali” da parte degli immigrati. Con i simpatizzanti radicalizzati del movimento islamista palestinese Hamas già residenti in territorio tedesco, ha quindi avvertito Kramer, la Germania deve far fronte a “un considerevole potenziale di pericolo” con i terroristi jihadisti che potrebbero essere entrati nel Paese spacciandosi per profughi. I più pericolosi sono i “lupi solitari”, che possono “attaccare in qualsiasi momento senza ordini o strutture”. (segue) (Geb)