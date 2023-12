Germania: intelligence, terroristi che si spacciano per profughi entrati dall'Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, l'attacco di Hamas contro Israele è divenuto “una motivazione” per molti islamisti in Germania e in Europa, che intendono “emulare l'esempio” del gruppo al potere nella Striscia di Gaza. L'obiettivo non sono soltanto gli ebrei, ma anche i sostenitori di Israele. Secondo il direttore dell'Ufficio per la protezione della Costituzione della Turingia, la possibile pianificazione di attentati si concentra sui grandi assembramenti, dai mercati di Natale agli eventi sportivi come i campionati europei di calcio che si disputeranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024 o le Olimpiadi di Parigi, in programma dal 26 luglio all'11 agosto del prossimo anno. (Geb)