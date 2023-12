Business news: Argentina, Milei nomina Eduardo Rodriguez Chirillo futuro segretario dell'Energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà Eduardo Rodriguez Chirillo il ministro dell'Energia nel governo del presidente eletto dell'Argentina, Javier Milei, che si insedierà il 10 dicembre. Lo si legge nel profilo dell'Ufficio del presidente Javier Milei. Principale consigliere di Milei sui temi dell'energia, Rodriguez Chirillo è ricordato dai media per il contributo dato al processo di privatizzazione delle imprese statali durante il governo dell'ex presidente, Carlos Menem. Tra il 1995 e il 1996 è stato consulente presso la segreteria dell'Energia. Tra le altre tappe significative della sua carriera si conta l'esperienza di direttore giuridico per l'America latina della compagnia energetica spagnola Iberdrola. Rodriguez Chirillo, il cui nome era da tempo in cima ai pronostici per l'incarico, ha condensato nel libro "Privatizzazione dell'impresa pubblica e post privatizzazione: analisi giuridica", le sue esperienze tecniche e professionali. Su di lui ricadrà prima di tutto l'impegnativo compito di ricalibrare il sistema di sussidi al costo dell'energia, una delle leve tradizionalmente usate dai governi di centrosinistra per proteggere il potere d'acquisto dei salari, destinata a finire sotto la scure dei tagli promessi dal governo entrante per riequilibrare i conti pubblici. (Abu)