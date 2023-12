Medio Oriente: almeno due navi commerciali attaccate nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno due navi commerciali hanno subito attacchi mentre navigavano in acque internazionali nel Mar Rosso meridionale. Lo hanno riferito ieri le forze armate statunitensi, mentre il gruppo militante sciita degli Houti, in Yemen, ha rivendicato il lancio di droni e missili contro due navi israeliane nella zona. Il cacciatorpediniere statunitense Uss Carney ha risposto a chiamate di soccorso delle navi aggredite e ha fornito assistenza dopo lanci di missili e droni da un territorio controllato dagli Houthi, secondo una nota del Comando centrale delle Forze armate statunitensi. Le due navi israeliane attaccate dagli Houti sarebbero la Unity Explorer e la Number 9, bersagliate rispettivamente da un drone armato e da un missile navale. Un portavoce del gruppo sciita ha detto che le due navi sono state colpite dopo aver ignorato avvertimenti, e ha aggiunto che gli attacchi sono una risposta agli appelli delle nazioni islamiche a sostenere il popolo palestinese. (segue) (Was)